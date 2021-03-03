Москва, , 12:28 — REGNUM Если ставка ФРС США останется низкой, то «пузырь», образовавшийся на фондовом рынке, сможет существовать бесконечно долго и не сдуется никогда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР по поводу «пузыря» на мировых фондовых рынках.

«Рынки действительно получили огромное количество денег. Это известная история. Деньги, которые были влиты во время пандемии коронавируса, не пошли в производство. А пошли на фондовый рынок. В силу разных особенностей американской и европейской экономик им избыточные деньги не нужны. А фондовый рынок вырос, — сказал Зубец. — Кроме того, в Китае возник пузырь в связи с тем, что огромное количество китайцев инвестируют в недвижимость. И избыточное предложение инвестиционной недвижимости может нанести ущерб китайской экономике за счет того, что эта недвижимость будет не востребована».

В связи с этим Зубец призвал не забывать, что стало триггером кризиса 2007−2008−2009 годов. Спусковым крючком стало подорожание денег.

«Американцы сначала заливали рынок дешевыми деньгами, а потом решили поднять их стоимость. А когда они сделали это, то оказалось, что пузырь, связанный с недвижимостью на американском рынке, может существовать только в условиях нулевой стоимости денег. И соответственно, когда они попытались поднять их стоимость, то все рухнуло, — сказал экономист. — Если американцы сегодня попытаются поднять учетную ставку ФРС, тогда будет кризис. Причем более масштабный, чем кризис 2007—2008−2009 годов. Но опыт предыдущего кризиса научил американцев тому, что повышать стоимость денег смертельно опасно».

И теперь, как полагает Зубец, мировая экономика многие годы и десятилетия будет существовать в условиях очень низкой стоимости денег.

«И в этих условиях огромный пузырь, раздутый на рынке акций, может существовать сколько угодно долго. Если учетная ставка ФРС останется низкой, то пузырь превратится в вечный и никогда не сдуется», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Го Шуцин заявил, что ралли американских фондовых рынков, а также фондовых рынков других стран похоже на «пузырь».

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