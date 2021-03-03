Приштина, , 12:34 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 2 марта сообщили, что Косово будет в числе стран, которые первыми получат вакцины от COVID-19 через механизм COVAX.

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100 тысяч 800 доз вакцины прибудут в Косово весной.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первыми вакцинацию пройдут медицинские работники, люди в возрасте старше 80 лет, затем другие пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

В косовском минздраве подчеркнули, что соблюдение защитных мер останется обязательным и после проведения вакцинации.

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