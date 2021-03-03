Кызыл, , 12:27 — REGNUM Прокуратуры продолжает выявлять нарушения при строительстве ясельных пристроек к детским садам в Кызыле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, чиновники мэрии города и работники муниципальных учреждений сняли с учёта 120 детей, стоящих в очереди в детсады.

«Несовершеннолетние были направлены для зачисления в фактически не функционирующие ясельные корпуса в детских садах № 17, 30, 36, 39 г. Кызыла, что повлекло существенное нарушение их прав на образование», — отметили в ведомстве.

В связи с этим возбуждено уголовное дело за халатность.

Прокурор города также обратился в суд с требованием устранить нарушения при строительстве ясельных групп. Решение этих вопросов постановлено на контроль в республиканском ведомстве.

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