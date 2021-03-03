Нур-Султан, , 12:25 — REGNUM По итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в Киргизию увеличился на 9%. Об этом 3 марта заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с представителями казахстанского бизнеса.

Киргизский лидер считает, что страны не полностью используют свой потенциал в сфере торгово-экономического сотрудничества. Жапаров сказал, что Киргизия готова развивать транзитный потенциал региона за счет создания совместных с Казахстаном оптово-логистических комплексов.

Президент Киргизии отметил, что в республике стали уделять особое внимание безопасности инвесторов и упрощению требований в законодательстве.

Жапаров призвал казахстанских предпринимателей более активно включаться в реализацию инвестиционных проектов в Киргизии.

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