Москва, , 12:26 — REGNUM Спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом 3 марта сообщил журналист Василий Уткин на своей странице в соцсети Twitter.

«Не стало Юры Розанова. Горе», — говорится в сообщении журналиста.

При этом причины смерти Розанова не сообщаются.

Отметим, Юрий Розанов родился 12 июня 1961 в городе Загорске Московской области. Он был награжден в 2012 году премией ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» совместно с комментатором Сергеем Крабу.