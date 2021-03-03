Москва, 3 марта 2021, 12:26 — REGNUM Спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом 3 марта сообщил журналист Василий Уткин на своей странице в соцсети Twitter.
«Не стало Юры Розанова. Горе», — говорится в сообщении журналиста.
При этом причины смерти Розанова не сообщаются.
Отметим, Юрий Розанов родился 12 июня 1961 в городе Загорске Московской области. Он был награжден в 2012 году премией ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» совместно с комментатором Сергеем Крабу.