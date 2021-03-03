Москва, , 12:23 — REGNUM В деревнях и малых городах есть очень много людей, в ком тяжелейшие условия жизни не уничтожили потребность в культурных событиях, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 марта, комментируя высказывания министра культуры Ольги Любимовой.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления в Совете Федерации Любимова рассказала о разработке программы «Земский работник культуры» (по аналогии с программами «Земский врач» и «Земский учитель») и попросила сенаторов поддержать этот проект.

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« Министр культуры абсолютно права в том, что для восстановления и поддержания сферы культуры в российской глубинке необходимы дополнительные системные действия. Программа «Земский работник культуры» — это плодотворная, хорошая идея. Говорю это как человек, уже почти десять лет связанный с жизнью в сельской местности.

Там, в деревнях и малых городах, ещё очень много людей, в ком тяжелейшие условия жизни не уничтожили потребность в культурных событиях, в участии в связанных со сферой культуры делах. Есть и самодеятельные театры, и хоровые коллективы, и многое другое из нашего советского прошлого.