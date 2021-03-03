Москва, , 12:23 — REGNUM Совет главных конструкторов по развитию российской электроники будет создан при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Главными задачами новой структуры станет подготовка для президиума предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вице-премьера.

В состав совета, по словам Чернышенко, войдут представители крупных российских компаний, которые, по сути, являются будущими потребителями российской электроники, а также крупнейшие производители, разработчики электронной промышленности, представители производственных консорциумов и центров компетенций по сквозным проектам. Они заинтересованы в разработках профильной электроники и имеют технические возможности пилотного тестирования.

«Мы обеспечим этапность и неразрывность всей цепочки — от запроса рынка до реализации готовой конкурентной продукции, и тем самым импортозамещение и продвижение отечественных решений. Таким образом, мы планируем прекратить порочную практику производства продукции, не востребованной в дальнейшем на российском рынке», — отметил заместитель председателя правительства РФ.

Совет главных конструкторов будет оценивать отраслевые проекты, претендующие на меры государственной поддержки. Работа членов совета будет осуществляться на общественных началах.

Как сообщало ИА REGNUM, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию.