Москва, , 12:23 — REGNUM Спрос на экскурсионные поездки в России не показал положительной динамики в период зимних праздников. Об этом 3 марта сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель туриндустрии отметила, что в плане горнолыжного отдыха зима 2020−2021 оказалась «прорывной». Однако экскурсионными услугами граждане РФ пользовались намного меньше — спрос на них снизился на 30−35%.

«Экскурсионные поездки не показали такой динамики, как горнолыжный кластер. Но весна вносит коррективы, рождает новые надежды на восстановление спроса, в том числе и на экскурсионные поездки. Подтверждением этому являются продажи, которые мы наблюдаем на мартовские праздники», — казала Ломидзе.

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