Ульяновск, , 12:22 — REGNUM Четыре спортсмена Ульяновской области претендуют на включение в состав российской сборной для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом говорится в отчёте министра физической культуры и спорта Рамиля Егорова, представленном депутатам комитета по социальной политике регионального Законодательного собрания.

Согласно данным министерства, кандидатами в основные олимпийские команды России являются Инна Тражукова (вольная борьба), Светлана Солуянова (бокс), Варвара Баранова (гребля на байдарках), Кристина Соболь (тяжёлая атлетика).

«Плюс как минимум три паралимпийца претендуют на право участия в Играх в Токио», — отмечается в документе.

В прошлом году в состав сборных команд России вошли 40 ульяновских спортсменов.

В министерстве спорта отмечают, что в 2020 году в Ульяновской области на обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки ОГК ФСУ «Центр спортивной подготовки» выделено 28 935,9 тыс. рублей. Группы формируются из числа перспективных спортсменов, входящих в состав сборной команды Ульяновской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В данные группы включено 98 спортсменов.

Напомним, 19 февраля стало известно, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), полное название организации запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские игры будут проводиться в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.