Милуоки, США, , 12:22 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:97.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 37 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков.

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