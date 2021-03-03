Иерусалим, , 12:25 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля во главе с судьей Верховного суда Узи Фогельманом 2 марта запретила трансляцию телепередачи Stand-Up Nation, в которой принимал участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщают «Вести Израиль».

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Причиной запрета стало решение Комиссии, согласно которому участие политика можно рассматривать в качестве политической агитации за несколько недель до выборов.

Телеканал «13Решет» уточнил, что Нетаньяху появляется в юмористическом шоу лишь на девять минут и без пропаганды, но его доводы комиссия не приняла: напротив, она сочла, что в программе очень много шуток по политической повестке. Включая карантин, вакцинацию, соглашения с арабскими странами, былые заслуги премьер-министра и др. — высказывания по этим темам могут оказать эффект агитации, сочли в ЦИК.

Верховный судья Узи Фогельман подчеркнул, что участие других политиков в программе повлекло бы другое решение комиссии, но Нетаньяху был единственным приглашенным политиком.

Тем не менее, юмористическое шоу разрешено выпустить без эпизодов с участием премьер-министра. А эпизод с ним — после выборов, которые состоятся 23 марта.

Партия Нетаньяху «Ликуд» обратилась с протестом в Высший суд справедливости.