Пермь, , 12:20 — REGNUM В Перми с 1 марта действует бесплатная пересадка в общественном транспорте только при условии безналичной оплаты проезда. Это правило вызвало возмущение и критику со стороны горожан. Депутат гордумы Вероника Куликова заявила на своей странице в соцсети, что обратилась в прокуратуру, УФАС и к Уполномоченному по правам человека по Пермскому краю, требуя вернуть альтернативный вариант оплаты.

«Буду добиваться восстановления законных прав пермяков», — сказала политик. По ее словам, множество возмущенных людей обращаются с жалобами на новое правило.

Чиновники свое решение мотивируют заботой о бюджете города. Якобы пассажиры передают билеты друг другу на остановках. Не думаю, что эти ситуации носят массовый характер и существенно сказываются на доходах бюджета. Гораздо больший ущерб бюджету нанесён самими горе-управленцами транспортной отраслью, считает Куликова.

С экономической точки зрения, депутат не видит логики в реформе. Сумма проезда за наличный расчёт выше безналичного и составляет 26 рублей. И этот способ оплаты выгоднее для бюджета.

«Думаю, тут дело в другом. Чиновники как раз знают, что не все и не всегда могут использовать безналичный расчёт! Многие люди, в том числе пожилого возраста, в силу разных причин не пользуются безналичной оплатой. Да и ситуации в жизни бывают разные: нет с собой банковской или транспортной карты, не работает мобильное приложение на смартфоне, отсутствует связь или разрядился телефон. И по любой из этих причин человек лишается возможности воспользоваться бесплатной пересадкой и вынужден платить вдвое дороже!», — отметила пермский депутат. Она обратила внимание на то, что заложниками ситуации стали и владельцы обычных банковских карт без чипа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Вероника Куликова подвергла критике проводимую в Перми транспортную реформу, охарактеризовав ее как издевательство над людьми.

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