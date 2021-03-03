Бостон, США, , 12:19 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, который записал на свой счёт 32 очка.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Кемба Уокер, набравший 25 очков.

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