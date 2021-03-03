Саратов, , 12:28 — REGNUM Делегация Саратовской области во главе с вице-губернатором — председателем правительства области Романом Бусаргиным в рамках официального визита в Узбекистан посетила площадки инвестиционных проектов в Самарканде. Для обмена опытом саратовские гости побывали на стройплощадке туристического центра.

На территории в 360 га будут построены конгресс-холл, здания для бизнес-сообществ, аквапарк, гостиницы и зоны отдыха. Реализуемый проект важен не только с позиции туристической восстребованности, но и ради сохранения кульурного наследия, отметил глава правительства Саратовской области. При этом возводят объекты в чистом поле частные компании за свой счет.

Роман Бусаргин обсудил с партнерами из Узбекистана вопрос о применении промышленного сетевого оборудования, произведенного на саратовских предприятиях в рамках реализации строительства самаркандского гостиничного комплекса.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 марта в рамках визита саратовской делегации в Узбекистан было подписано соглашение, которое направлено на укрепление связей между представителями бизнеса, а также на развитие сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта.

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