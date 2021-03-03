Калуга, , 12:18 — REGNUM Первый заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов провел совместное заседание территориального общественного самоуправления (ТОС) «Театральная площадь» и «Площадь Победы», в котором принял участие депутат Сергей Стефанов.

Первый заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов провел совместное заседание ТОС «Театральная площадь» и «Площадь Победы» Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в планах ТОСов на 2021 год — произвести ямочный ремонт в 11 дворах, обсудить с жителями домов № 92б по ул. Кирова, № 85, 89, 93 по ул. Дзержинского проект будущего общественного пространства, продолжить контроль за ходом капитального ремонта в 13 многоквартирных домах избирательного округа №3, ввести в практику обмен опытом с другими территориальными общинами, в частности, ознакомиться с работой ТОС «Содружество» по организации ремонта подъездов.

Совместное заседание ТОС «Театральная площадь» и «Площадь Победы» Пресс-служба Городской думы Калуги

Собравшиеся также обсудили профилактику коронавирусной инфекции, активистка ТОС Светлана Карпова одна из первых вакцинировалась и призвала всех последовать ее примеру.

«Мы будем держать руку на пульсе и контролировать ход ремонта домов. Также оставили средства в резерве и в конце весны добавим в список ямочного ремонта еще несколько дворовых территорий, — рассказал Александр Иванов. — Надеюсь, весной будут постепенно сниматься ограничительные меры. Нам необходимо принять активное участие в субботниках и мероприятиях, посвящённых Дню Победы и юбилею Калуги».

Александр Иванов поздравил женщин с наступающим Международным женским днём и вручил подарки. Закончилось мероприятие праздничным концертом.