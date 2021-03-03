Белгород, , 12:21 — REGNUM В рамках федерального проекта «Чистая вода» Белгородская область в 2021 году получит 3,5 миллиарда рублей. Средства направят на строительство сетей водоснабжения и ремонт очистных сооружений, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе правительства региона.

По нацпроекту в 2021 году будет выполнено 189 мероприятий. Запланирован монтаж 125 станций водоподготовки, 23 скважин, 12 водонапорных башен. В регионе построят и отремонтируют около 300 км сетей водоснабжения и шесть очистных сооружений. На эти цели направят 3,5 млрд рублей.

«Эти мероприятия позволят жителям Белгородской области получать качественную питьевую воду. Работы будут вестись на 22 территориях нашего региона и позволят решить 40% от общего объёма проблемы по водоснабжению в области», — отметил врио губернатора Вячеслав Гладков.

На 2022 год в регионе запланировано строительство 10 водонапорных башен и ремонт 144 км сетей водоснабжения.