Москва, , 12:17 — REGNUM Российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдёт в 2021 году с 18 по 25 сентября в Сочи, сообщает 3 марта пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что 32-ё второй Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

«Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году церемония награждения победителей фестиваля прошла в Сочи 18 сентября.

Так, главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2020 году получил фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова.

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