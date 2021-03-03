Москва, , 12:17 — REGNUM Для туристической индустрии России зимний сезон оказался лучше ожидаемого. Об этом 3 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Зима оказалась более успешной, чем прогнозировали аналитики, «кэшбэк» сыграл свою роль. Но даже после 10 января, без «кэшбэка», нельзя сказать, что спрос резко упал. И января и февраль можно назвать удовлетворительными, скорее даже хорошими», — сказала Ломидзе.

Особенно хорошо продавались туры на горнолыжные курорты России. Причем эта динамика наблюдалась во всех регионах, где есть инфраструктура для подобного вида отдыха.

«Наибольшим спросом пользовались горнолыжные туры по всем регионам России. Конечно, были лидеры — это Краснодарский край. Прирост практически по всем горнолыжным курортам, которые можно назвать федеральными составил 10−15%. Лидером по динамике был горнолыжный кластер Краснодарского края — более 15%», — заявила Ломидзе.

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