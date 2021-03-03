Киев, 3 марта, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Русской культуре противен язык ненависти, на котором уже давно вещают из Киева, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 марта, комментируя высказывания главы МВД Украины Арсена Авакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Как сообщалось ранее, Аваковпредложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке, заявив, что «русский язык ирусская языковая культура не принадлежат только России».

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« Попытки украинских шовинистов спекулировать на теме русского языка и русской культуры морально отвратительны, а практически — ничтожны. «Русская языковая культура принадлежит и украинцам», — говорит один из разработчиков политики русофобии и практической дискриминации русских. Политики, в результате которой русская культура на Украине изничтожается. Точно по анекдоту: «Не съем, так надкушу!»

«Надкусить» русскоязычное вещание, конечно, Киев может, но русской культуры в этом вещании даже близко не будет. Русской культуре противен язык ненависти, на котором из Киева вещают уже давно.

Пусть украинские телеканалы на русском языке вещают по всему миру, пусть Киев тратит на это средства, пусть те, кому не жалко своего времени, смотрят и слушают эти каналы. Уверен, однако, что ненормальных, готовых выслушивать украинскую пропаганду на русском языке, в мире найдётся немного.

Если в Киеве считают, что запрет на вещание телеканалов решает какие-то насущные проблемы самой Украины, то они глубоко ошибаются.