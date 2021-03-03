Москва, 3 марта 2021, 12:16 — REGNUM Предлагая своим гостям систему all inclusive «всё включено», все российские отели, безусловно, должны делать это по единым стандартам, как это, например, работает в Турции и Египте, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать единый стандарт оказания гостиничных услуг по системе «всё включено».
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