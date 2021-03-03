Москва, , 12:16 — REGNUM Предлагая своим гостям систему all inclusive «всё включено», все российские отели, безусловно, должны делать это по единым стандартам, как это, например, работает в Турции и Египте, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

«Если российские туристы заранее будут знать из чего будет состоять их пакет «всё включено», для них это станет мотивирующим фактором отдыха в регионах России.

Конечно сегодня, говорить о том, что в российских курортных отелях предлагается конкурентоспособный all inclusive нельзя.

Однако принятие стандарта, и выделение отдельных категорий отелей и гостиниц «всё включено» и «ультра всё включено» может это изменить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать единый стандарт оказания гостиничных услуг по системе «всё включено».

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