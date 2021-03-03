Ярославль, 3 марта, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ярославле в 2021 году резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным содержанием проезжей части. Об это 3 марта на заседании муниципалитета Ярославля рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Михаил Бугрецов.

Yarnews.net ДТП в Ярославле из-за плохой уборки

«С начала 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города Ярославля возросло на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ДТП, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, связанные с недостатками в зимнем содержании дорог, выросло в 5 раз — с 92 до 458. По фактам выявленных нарушений в зимнем содержании улично-дорожной сети города Ярославля в текущем году в отношении департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля как юридического лица вынесено в 7 раз больше определений о возбуждении дел об административном правонарушении, по которым в настоящий момент составлено 74 административных протокола», — рассказал Бугрецов.

В 2021 году полиция выдала мэрии в 3 раза больше предписаний о неудовлетворительном содержании улиц, чем в прошлом году. В 7 раз больше составлено протоколов за неисполнение таких предписаний. Информация о фактах неудовлетворительного содержания дорог в зимний период направлена в прокуратуру Ярославской области и районные прокуратуры города Ярославля.