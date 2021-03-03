Горно-Алтайск, , 12:13 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с представителями туристической отрасли Республики Алтай укорил их за отсутствие улыбок.

«Спасибо вам за ваши презентации, только почему вы не улыбаетесь? В конце Кирилл Владиславович улыбнулся. Уже сразу другое настроение… Владимир Сергеевич вообще не улыбался ни разу, Александр Юрьевич пытался, но тоже не получилось. Константин Петрович рассказывал интереснейшие вещи, но не улыбался», — отметил премьер-министр.

По его мнению, улыбки важны в деле туризма, привлечения людей. Он назвал природу Горного Алтая замечательной. Мишустин также выразил надежду, что все планы по развитию местных курортов были успешно выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства прибыл в республику сегодня, 3 марта. Главными темами обсуждения на совещании по туризму стали возможности государственного участия в масштабных инвестиционных проектах по развитию туристической отрасли на Алтае.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин провел совещание по развитию туризма на Алтае