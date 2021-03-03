Москва, , 12:18 — REGNUM Суд отменил решение о постановке экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко на учёт как склонного к побегу и нападению на конвой. Об этом сообщили 3 марта в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Ранее Захарченко подал иск, оспаривая такую постановку на учёт. Административное исковое заявление Захарченко суд удовлетворил, сообщила пресс-секретарь суда ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году суд признал бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко виновным в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере. Ему назначили 12,5 лет колонии строгого режима. В январе 2021 года в суд поступило второе уголовное дело против бывшего полковника — о взятках на сумму 1,4 млрд рублей.

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