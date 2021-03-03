Северодвинск, Архангельская область, , 12:12 — REGNUM В Северодвинске возбудили уголовное дело после того, как снежная глыба, упав с крыши, едва не убила ребёнка.

Как сообщил ИА REGNUM в региональной прокуратуре, по результатам проверки установлено ненадлежащее исполнение мастером управляющей компании ООО «Горизонт», обслуживающей данный дом, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также требований должностной инструкции.

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщало ИА REGNUM, момент падения глыбы запечатлел видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. После того, как кадры попали в сеть, городские власти усилили контроль над расчисткой крыш от снега, а прокуратура начала проверку.