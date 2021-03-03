Иерусалим, , 12:12 — REGNUM В качестве замены карантину в специальном отеле жительница Израиля выбрала специальный электронный браслет. Срезав устройство с руки, женщина получила штраф, передает Ynet 2 марта.

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По словам женщины, которая учится в Великобритании, там она уже переболела COVID-19, но в Израиле не приняли ее справку. Она прибыла в Израиль рейсом из Германии 1 марта, ей и другим пассажирам этого рейса предложили выбрать между карантином в отеле и браслетом, который сейчас вводится в стране в виде эксперимента.

Устройство выглядит как увеличенный вдвое фитнес-трекер. Женщина уверяет, что сняла браслет по ошибке. Отправлять ее на карантин в отель не стали, прислали штраф и новый браслет. Размер штрафа не уточняется.

Женщина говорит, что браслет ей не мешает, хотя она и понимает тех, кто отказывается от него из страха лишиться неприкосновенности частной жизни.