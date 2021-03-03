Джакарта, , 12:08 — REGNUM В Индонезии зафиксировали 66 землетрясений, произошедших в провинции Восточная Ява в феврале 2021 года, сообщает Detik.

«В феврале 2021 года в районе Восточной Явы и ее окрестностях произошло 66 землетрясений», — заявили на геофизической станции в Маланге 3 марта 2021 года.

Известно, что большинство землетрясений произошло в море на юге острова Ява, а лишь шесть землетрясений произошли на суше.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии призвал национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями приложить усилия для предотвращения стихийных бедствий.

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