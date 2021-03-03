Сеул, , 12:15 — REGNUM Правительство Южной Кореи осудило недавний обстрел территории Саудовской Аравии йеменскими хуситами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

В МИД Южной Коре также отметили, что южнокорейские власти призвали заинтересованные стороны прекратить применение силы и решить вопрос гражданской войны в Йемене мирным путём как можно скорее, а также подчеркнули, что правительство намерено поддерживать усилия ООН и мирового сообщества в решении данной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле территории Саудовской Аравии сторонниками движения «Ансар Аллах» (хуситы) пострадали пять мирных жителей.

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