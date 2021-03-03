Киев, , 12:05 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ушёл в отпуск в связи со смертью бабушки. Об этом сообщила 3 марта пресс-служба председателя парламента.

«Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что не знают, на какой срок Разумков взял отпуск, а также сообщили о том, что обязанности спикера временно выполняет его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее Стефанчук объявил о планах по «десоветизации» украинского законодательства. По его мнению, это сделает более эффективной судебную систему страны.

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