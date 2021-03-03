Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Петербургский парламент поинтересовался у губернатора Александра Беглова судьбой стадиона «Пулково», который предполагалось реконструировать еще к 2018 году. Соответствующий запрос подготовил единоросс Алексей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион расположен в Авиагородке, за его реконструкцию взялись компании «Решение» и «Испытательный центр «Стройэксперт», которые строят жилые дома в Московском районе.

Они должны были завершить работы еще в 2018 году, но с лета 2019 года реконструкция стадиона заморожена из-за финансовых трудностей застройщиков.

В итоге, утверждает Макаров, жители недовольны, так как вместо стадиона, которым они активно пользовались, на территории Авиагородка возникло пятно «реконструкции», которая зависла на более чем три года.

Макаров интересуется, когда стадион приведут в порядок и оштрафовали ли компании за срыв сроков.