Лас-Вегас, США, , 12:02 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов войдёт в команду Ислама Махачева на турнире UFC 259. Об этом 3 марта сообщает ТАСС.

Отмечается, что Нурмагомедов будет секундировать Махачева в бою против американца Дрю Добера. Сейчас они находятся на карантине, который продлится до начала турнира.

Бой Махачева и Добера пройдёт 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов заявил, что Махачев будет следующим чемпионом UFC.

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