Нур-Султан, 3 марта 2021, 11:59 — REGNUM Управляющий Международного финансового центра Астана (МФЦА) Кайрат Келимбетов предложил открыть филиал центра в Бишкеке, сообщили 3 марта в пресс-службе администрации президента Казахстана.
3 марта президенты Киргизии и Казахстана Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев совместно посетили МФЦА. Лидеры двух государств ознакомились с деятельностью международного суда и арбитражного центра.
По итогам визита Келимбетов предложил также открыть представительство агентства по привлечению инвестиций Киргизии на площадке финансового центра.
Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта президент Киргизии Садыр Жапаров по приглашению казахстанского коллеги находится с государственным визитом в Нур-Султане.
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