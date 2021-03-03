Донецк, , 11:58 — REGNUM Ополченцы Донецкой Народной Республики (ДНР) получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 3 марта сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что власти ДНР дали разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта боевики ВСУ открыли миномётный огонь по району, в котором расположен посёлок Ленинское, на юге ДНР. ВСУ использовали миномёты калибра 82 мм, выпустив по данному населённому пункту 100 мин.

Ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил сомнение, что Украине каким-то образом удастся изменить Минские соглашения.

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