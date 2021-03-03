Москва, , 11:58 — REGNUM Число мошенничеств, связанных с якобы полагающимися дополнительными социальными выплатами в период пандемии, резко возросло. Поэтому необходимо осуществлять профилактику в том числе таких преступлений в отношении граждан особенно пожилого возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«Помимо интернет-рассылок от «Госуслуг» мошенники используют и другие способы коммуникации, например, звонят пенсионерам и спрашивают о том, как им удобнее перечислить дополнительную социальную выплату.

Зачастую пожилой человек не может идентифицировать мошеннические действия и предоставляет злоумышленнику личные данные.

В связи с этим важно, чтобы российские граждане были оповещены и знали о тех мерах, которые реально существуют, а также информировались о возможных незаконных действиях», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения якобы положенных гражданам соцвыплатах стали рассылать мошенники, чтобы завладеть данными о банковских картах, маскируясь под портал «Госуслуги».

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