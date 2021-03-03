Москва, 3 марта 2021, 11:58 — REGNUM Число мошенничеств, связанных с якобы полагающимися дополнительными социальными выплатами в период пандемии, резко возросло. Поэтому необходимо осуществлять профилактику в том числе таких преступлений в отношении граждан особенно пожилого возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщения якобы положенных гражданам соцвыплатах стали рассылать мошенники, чтобы завладеть данными о банковских картах, маскируясь под портал «Госуслуги».
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