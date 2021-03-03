Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Петербургский парламент проигнорировал инициативу об обязании городской казны финансировать капитальный ремонт многоквартирных домов вместе с жителями на уровне как минимум 40%. Законопроект с голоса пытались внести депутаты «Справедливой России», но большинством голосов единороссы ее заблокировали.

Жилые дома в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, в бюджете Фонда капремонта Санкт-Петербурга на 2021 год доля города составляет только 7,2%, остальное собирают взносами с граждан, размер которых регулярно повышают. В дальнейшем этот фактор повлияет и на количество проводимых ремонтов, считают авторы проекта.

«Хочу отметить, что при достаточном софинансировании Фонда капремонта из бюджета регион вправе обратиться за дополнительным финансированием в федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. А если регион не софинансирует, то и федералы вкладывать ничего не будут. Учитывая уровень состояния домов в Петербурге, такая поддержка стала бы хорошим подспорьем для улучшения состояния жилищного фонда», — считает лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев.

Напомним, реформа капитального ремонта многоквартирных домов была проведена в 2014 году. Она предполагает, что собственники квартир при помощи взносов на капитальный ремонт сами формируют фонд, за счет которого ремонтируются их дома. Из городского бюджета осуществляется софинансирование капремонта. В 2014 году в Петербурге региональным законом была установлена временная норма, согласно которой город должен вкладывать в капремонт не менее 40% общего объема средств. С 2014 по 2016 год город финансировал более 50%, в 2017 году — ровно 50%. Затем долю города начали постоянно снижать.

Так, в прошлом году до «коронавирусной» корректировки бюджета городские взносы составляли 31%, или 3 млрд рублей, затем сумма была снижена до 343 млн рублей, или всего 3,6%.

В 2021 году эту цифру чуть подняли до 7,2%, но при этом было объявлено о повышении взносов с горожан — с 1 января 2021 жители Петербурга платят больше в среднем на 3 рубля за квадратный метр.

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