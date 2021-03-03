Южно-Сахалинск, , 11:55 — REGNUM Сахалин попал в перечень субъектов РФ, в которых формирование газозаправочной инфраструктуры осуществляется в первоочередном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Читайте также: В сахалинском Корсакове стало в восемь раз больше автомобилей на газе

«Это очень важное решение для нас. Оно позволяет региону ежегодно получать субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры. Благодаря федеральным средствам у нас появится больше возможностей для открытия новых заправок, поддержки автовладельцев, которые переходят на чистое топливо. Все это будет работать на улучшение экологии в островном регионе», — прокомментировал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

На Сахалине в 2016 году на газомоторное топливо были переведены всего 64 автомобиля. На начало 2021 года таких машин в регионе стало уже более 1,5 тыс. Увеличение за четыре года произошло более чем в 23 раза. Власти региона планируют перевести на газ 20 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жители Корсакова стали чаще принимать решение о переводе личного автотранспорта на газ. Так в 2020 году их число увеличилось в восемь раз. В 2019 году на газ в этом районе области перевели всего пять автомобиле.