Гатчина, Ленинградская область, , 12:02 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области в школьных столовых выявили болезнетворные бактерии. Возбуждено уголовное дело. Об этом 3 марта с сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Повышенное содержания опасных бактерий в воде и пищевой продукции в школах Гатчинского района было обнаружено во время внеплановой проверки деятельности организации, осуществляющей поставки питания в учебные заведения Гатчинского и Лужского районов. Специалистами Роспотребнадзора были взяты пробы воды и пищи, лабораторный анализ которых указал на опасность.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя»)», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

В настоящий момент идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.