Ижевск, , 11:53 — REGNUM После аварии, которая произошла вечером 2 марта в Глазовском районе, скончался ещё один пострадавший. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Таким образом, число жертв аварии выросло до четырёх человек.

Ранее сообщалось, что также в реанимационном отделении больницы скончался пассажир автомобиля «Лада», который был госпитализирован в числе четырёх человек, получивших травмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло на 68 к автодороги «Игра-Глазов» вечером 2 марта. По предварительным данным, водитель автомобиля Renаult не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада», после столкновения отечественный автомобиль загорелся. На месте происшествия скончались два человека, ещё четверо были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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