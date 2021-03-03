Москва, , 11:52 — REGNUM По итогам Дней Республики Дагестан в Совете Федерации будет принято постановление. В нем будут сформулированы предложения по устранению проблем, о которых доложили власти региона в рамках трехдневного представления субъекта в верхней палате российского парламента. Об этом сообщила на встрече с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, в целом, ситуация в республике неплохая, но есть проблемы, требующие помощи федерального центра. Их подробно рассмотрели в ходе заседаний комитетов Совфеда.

«В ходе работы в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации найдены компромиссы по многим направлениям», — приводит слова Меликова пресс-служба Совета Федерации.

В числе наиболее важных вопросов, которые были обсуждены, он назвал вопросы водоснабжения, водоотведения, проблемы электросетевого комплекса, газоснабжения и дорожного комплекса, вопросы ликвидации аварийного жилья и строительства социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации с 1 марта проходят Дни Дагестана. Делегация региона во главе с врио руководителя субъекта Сергеем Меликовым представила на заседаниях ряда профильных комитетов проблемы, которые требуют неотложного решения при помощи федерального центра.

Читайте также: Власти Дагестана бьют тревогу из-за опустынивания пастбищ