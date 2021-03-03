Целинский район, Ростовская область, , 11:52 — REGNUM Бывший глава администрации Целинского района Ростовской области Борис Сорокин, выдавший непригодные для проживания квартиры сиротам, избежал наказания. Экс-чиновник признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), пишет «Коммерсант-Юг», однако освобождён от уплаты штрафа в размере 80 тыс. рублей «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

Площадь квартир, выданных сиротам, не дотянула даже до минимальной. В помещениях отсутствовали коридоры, выход из санузла расположен напрямую в жилую комнату. Установлено также, что многоквартирный дом построен с нарушениями требований пожарной безопасности. При этом подсудимый свою вину не признал, сославшись на то, что не было возможности провести экспертизу.

ИА REGNUM сообщало, что бывший чиновник ранее обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), о чём сообщало следственное управление СКР по Ростовской области. В 2018 году руководитель администрации Целинского района подписал акты приёма-передачи жилья для детей-сирот. При этом десять квартир не соответствовали никаким нормам. Стоимость абсолютно непригодного жилья превысила 9 млн бюджетных рублей.

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