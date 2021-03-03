Барнаул, , 11:57 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своей поездки в Барнаул 2 марта проконтролировал реализацию поручения президента страны по обеспечению горячим питанием учащихся начальной школы №53 краевого центра и остался доволен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обедает в столовой школы №53 в Барнауле Правительство Алтайского края

По его признанию, качество выбранных блюд (это были гречка с котлетой) оказались высокими. Премьер-министр отобедал прямо в школьной столовой, вместе с детьми.

«Я не знаю, в какое время вы учились, но это было самое вкусное — котлета с гречкой», — поделился мнением Михаил Мишустин со своими сотрапезниками, среди которых были также министр образования Сергей Кравцов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. От взора проверяющего не ускользнуло, что один из школьников плохо ел: «Ты котлету не доедаешь? Я смотрю на тебя вторую минуту — не хочешь доесть?».

Также Михаил Мишустин поинтересовался у девочки, нравится ли ей компот, но не расслышал и переспросил её имя. Оно оказалось редкое — Амелия.

После того, как информация о приезде министерской делегации в барнаульскую школьную столовую появилась в СМИ, телеведущий Иван Ургант в эфире своей авторской программы пошутил:

«Премьера в школьной столовой сопровождали глава минтруда Котяков, министр просвещения Кравцов, глава минпромторга Мантуров, министр экономразвития Решетников и глава минфина Силуанов. А это еще пять котлеток! А зная Дениса Мантурова — все восемь! Но зная Антона Силуанова — по документам пять».

Напомним, в Алтайском крае горячим питанием обеспечены свыше 270 тысяч учеников в 1071 школе. При этом все 120 тысяч учащихся начальной школы с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатными обедами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поездка главы российского правительства Михаила Мишустина на Алтай состоялась потому, что эта территория (как и соседняя — Республика Алтай) входят в число десяти проблемных регионов, для которых российское правительство разработало индивидуальные программы развития.

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