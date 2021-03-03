Приштина, , 12:18 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 2 марта встретилась со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком, после чего заявила на пресс-конференции, что Косово привержено продолжению диалога с Сербией, однако в таком диалоге стороны должны участвовать как равные государства, а сам процесс должен завершиться взаимным признанием. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Политик также подчеркнула, что границы, в которых Косово провозгласило свою независимость 17 февраля 2008 года, в ходе диалога обсуждаться не будут.

Также Османи заявила о намерении провести ревизию соглашений, достигнутых за 10 лет диалога между Сербией и Косово, с целью выявить те из них, которые не соблюдаются, поскольку по ее оценкам Сербия не соблюдает большей части этих соглашений.

Глава Косово заявила, что косовары готовы протянуть Сербии руку сотрудничества, однако намерены призвать к ответственности виновных в убийстве косовских албанцев, ведь с весны и до июня почти каждый день в Косово проходят памятные мероприятия, посвященные памяти убитых в той или иной деревне.

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