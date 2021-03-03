Москва, , 11:50 — REGNUM Большинство российских женщин чаще всего хотят получить в подарок в Международный день 8 марта тюльпаны (23%) и розы (21%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Предпочли бы получить на 8 марта пионы и мимозу 7% и 5% женщин соответственно, по мнению 5% опрошенных, лучшие цветы к празднику — это ромашки, по мнению 4% — лилии. Хризантемы и горшечные растения выбрали бы по 3%.

Желанные цветы для 2% женщин — орхидеи, для 12% — другие цветы (герберы, гладиолусы, ирисы, подснежники и т. д). Обрадовались бы любым цветам 4%. Лишь 5% опрошенных заявили, что им не нужны цветы на 8 марта.

Опрошены 21−28 февраля 2021 года 3000 граждан РФ старше 18 лет в 476 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ощутимо подорожали цветы, как импортные, так и местные.

Читайте также: В России в два раза подорожал главный атрибут 8 марта