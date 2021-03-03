Киев, , 11:55 — REGNUM Новая сенсорная кнопка для голосования в Верховной раде Украины унижает парламентариев. Об этом заявил депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 2 марта в эфире телеканала NewsOne.

Он сообщил, что теперь при голосовании задействованы обе руки.

«Осталось поставить педаль, а лучше две, чтобы и руками, и ногами», — пошутил депутат.

Кузьмин рассказал, что теперь, помимо одной из кнопок для принятия решений, второй рукой надо удерживать сенсорную кнопку, которую не видно на пульте для голосования.

«Я боюсь предположить, если будет ситуация, когда депутатом будет человек с одной рукой, с ограниченными способностями. Ему чем жать?» — прокомментировал парламентарий.

Представитель ОПЗЖ напомнил, что голосование за других депутатов является на Украине уголовным преступлением.

«Украинскому народу и международному сообществу заявляют, что в сессионном зале сидят преступники, которые постоянно совершают преступления», — подытожил Кузьмин.

Напомним, ранее в сессионном зале Верховной рады Украины установили дополнительную сенсорную кнопку, которую депутаты должны удерживать всё время, пока идёт голосование. Таким образом в Раде борются с «кнопкодавством», когда депутаты голосуют за себя и своих коллег.

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