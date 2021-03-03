Джакарта, , 11:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями приложить усилия для предотвращения стихийных бедствий, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства заявил, что Индонезия находится на 35-м месте в списке стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям. По крайней мере, за сутки произошло девять стихийных бедствий в ряде районов страны.

«Скорость — это ключ к спасению и сокращению потерь. Это очень важно», — заявил Джоко Видодо на национальном координационном совещании по ликвидации стихийных бедствий 3 марта 2021 года.

По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Индонезии с февраля 2020 года по февраль 2021 года произошло 3253 стихийных бедствия. Помимо этого, Индонезия также борется с пандемией.

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