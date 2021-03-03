Красноярск, , 11:46 — REGNUM Межведомственная координационная группа по организации безопасного и качественного питания школьников создана в Красноярске после инцидента с массовым отравлением детей.

Как сообщили ИА REGNUM 3 марта в мэрии Красноярска, группа создана для «определения причин и условий, вызвавших отравление учащихся школ, а также для предупреждения повторения подобных ситуаций». Кроме того, будет дана оценка деятельности лиц, ответственных за организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Красноярске

Возглавит группу первый заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов. В её состав войдут руководители департаментов мэрии города, депутаты горсовета, представители надзорных ведомств.

Читайте также: «Страшно злюсь»: мэр Красноярска высказался об отравлении школьников

Как сообщало ИА REGNUM, в Советском и Октябрьском районах Красноярска произошло массовое отравление школьников. По данным следствия, с 17 февраля по 2 марта в краевом центре были выявлены признаки иерсиниозной инфекции у 91 ребёнка в возрасте от семи до 14 лет. Возбуждено уголовное дело. Источником распространения инфекции мог стать один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван возможный источник отравления школьников в Красноярске