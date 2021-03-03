Сеул, , 11:49 — REGNUM Южнокорейская группа BTS вновь возглавила чарт Billboard's Artist 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американское издание Billboaed.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с прошлой неделей южнокорейский бойз-бэнд поднялся на четыре ступени.

Известно, что группа добилась подобного результата уже 16-й раз, что является максимальным показателем для музыкальных групп.

Billboard Artist 100 — чарт, в котором еженедельно сравниваются достижения музыкантов по таким суммарным показателям как продажи альбомов, продажи треков, радиоэфир, стриминг и активность фанов в социальных медиа.

Как сообщало ИА REGNUM, два альбома группы по-прежнему держатся в музыкальном чарте Billboard 200.

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