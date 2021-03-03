Алма-Ата, Казахстан, , 11:42 — REGNUM Бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о хищении в Bank RBK, Евразийском банке и Qazaq Bank, сообщает 3 марта издание Informburo.

Банкир признан виновным в организации хищения чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Алмалинский районный суд Алма-Аты признал бизнесмена Нурлана Тлеубаева виновным в хищении и подделке документов и приговорил к девяти годам лишения свободы.

В рамках этого дела к разным срокам приговорены генеральный директор ТОО «Алиби» Алимжан Тлеубаев, а также Серик Атабай и Оксана Шестакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2020 года Алмалинский районный суд Алма-Аты приговорил бывшего банкира Жомарта Ертаева к 11 годам лишения свободы за хищение средств из Bank RBK в период с 2011 по 2017 год.

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