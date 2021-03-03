Кызыл, , 11:42 — REGNUM В Туве издадут на тувинском языке якутский эпос «Нюргун Боотур Стремительный». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Заксобрания, работы по переводу вели в рамках проекта «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО.

Инициатором программы по изданию серии книг стал председатель Госсобрания Якутии пятого созыва Александр Жирков. Ранее на якутский язык был переведён тувинский героический эпос «Хунан-Кара», также подготовлены иллюстрации к книге.

«Сейчас же в рамках проекта предстоит следующий этап — перевод на тувинский язык якутского эпоса «Нюргун Боотур Стремительный», — отметили в Верховном хурале республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тувинский музыковед Зоя Кыргыссоздала сказку-миф, посвящённый «духовно-нравственному становлению» министра обороны России Сергея Шойгу. В книге под название «Сын Хур-Кужугета Сергек с тёмно-рыжим конем» министр представлен как сын рода Кужугетов «из далекого Кара-Холя».

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