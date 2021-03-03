Москва, , 11:41 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила властям Крыма и Севастополя подготовить проектно-сметную документацию для приведения в порядок детских музыкальных и художественных школ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Понятно, что на все денег не хватает. Давайте все-таки с региональными властями поработаем и детские школы — музыкальные, художественные, образовательные приведем в порядок. Понятно, что это не дешево, региональные власти для начала должны сделать проектно-сметную документацию», — сказала Матвиенко.

В ходе «правительственного часа» с участием главы Минкультуры Ольги Любимовой сенаторы обратили внимание на школы, которые находятся в объектах культурного наследия.

«Не обязательно от национального проекта требовать тех строчек, которые он не содержит», — сказала министр.

Реставрация может идет по другим программам, отметила она.