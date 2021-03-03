Москва, , 12:04 — REGNUM Рейтинг крупнейших землевладельцев России опубликовал журнал Forbes. Двадцать его участников совокупно владеют 8,3 млн га земли общей стоимостью 617,31 млрд рублей.

На первом месте — агрокомплекс имени Николая Ткачёва. Владения агрокомплекса в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области стоят 88,6 млрд рублей.

Вторую строчку занимает «Продимекс», ранее находившийся на четвёртом месте. Стоимость владений оценивается в 65,1 млрд рублей. На третьем месте — компания «Мираторг», располагающая землями на 49,1 млрд рублей.

Далее идут агрохолдинг «Степь» (48,2 млрд рублей), «Русагро» (43,9 млрд рублей), концерн «Покровский» (36,3 млрд рублей), «ЭкоНива-АПК» (32,9 млрд рублей), «Авангард-Агро» (32,5 млрд рублей), «ГАП Ресурс» (32 млрд рублей), «Волго-Дон Агроинвест» (27,4 млрд рублей).

В 2019 году, когда был опубликован предыдущий рейтинг, стоимость общего земельного надела составляла 471,6 млрд рублей.

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